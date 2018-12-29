Главная / Новости / Донецкая область / В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи
Последние новости раздела
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи
29.12.2018 11:07
В «ЛНР» на новогодние и рождественские праздники отменили действие комендантского часа. Соответствующий «указ» издал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
Так, комендантский час в «республике» отменяется:
- в новогоднюю ночь – с 23:00 31 декабря 2018 года до 04:00 1 января 2019 года;
- в первый день нового года – с 23:00 1 января до 04:00 2 января;
- в ночь на Рождество – с 23:00 6 января до 04:00 7 января.
В иные даты режим запрета передвижения в ночное время продолжает действовать.
Источник : https://dnews.dn
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Куда пропал Захарченко?
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- В "ДНР" план по мобилизации выполняют за счет нарушителей комендантского часа
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек
- Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 250 человек
- В «ДНР» искали диверсантов: За выходные задержали 368 человек
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- «В моде разбирается, как свинья в апельсинах»: в РФ жестко раскритиковали больного раком модельера Юдашкина11:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Ситуация на украинских КПВВ: на «Марьинке» много машин10:54
- Синоптик предупредила о возвращении сильных морозов сразу после Нового года10:41
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"10:15
- KAZKA "заплакала" по-английски (ВИДЕО)10:00
- Путин разработал новую стратегию для уничтожения Украины: «бросит подачку»09:45
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку