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Архив - Донецкая область

В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи

29.12.2018 11:07
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В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи

В «ЛНР» на новогодние и рождественские праздники отменили действие комендантского часа. Соответствующий «указ» издал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Так, комендантский час в «республике» отменяется:

  • в новогоднюю ночь – с 23:00 31 декабря 2018 года до 04:00 1 января 2019 года;
  • в первый день нового года – с 23:00 1 января до 04:00 2 января;
  • в ночь на Рождество – с 23:00 6 января до 04:00 7 января.

В иные даты режим запрета передвижения в ночное время продолжает действовать.

Источник : https://dnews.dn 



Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, ЛНР
 
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