Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине

30.12.2018 15:00

«Новороссия» встречает Новый год в самом расцвете. Экономика прогрессирует семимильными шагами. «Новоросчане» не знают, куда девать деньги, поэтому экономический бум приходится искусственно сдерживать, так же, как и ограничивать доходы граждан. Донецкий, Енакиевский и Алчевский металлургические комбинаты практически стоят или работают на 20% от того уровня, на котором работали в «бандеровской» Украине. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павел Бондаренко.



По его словам, зарплата подручного сталевара на Алчевском меткомбинате – 10 тысяч рублей или целых 143 доллара. Нужно понимать – подручный сталевара в кислородно-конвертерном цехе – это типа заместитель бригадира в колхозе – фигура. Правда, рубли эти платят не всем. На Донецком коксохиме зарплату выдают продуктовыми наборами, а на горловском «Стироле» вообще ничего не дают уже больше 4 месяцев. Имеются в наличии случаи голодных обмороков. «Бюджетникам» чуть получше. И задержки с выплатой поменьше – 1-2 месяца – это не срок, и стабильность опять же ж. Есть даже такие, у кого зарплата 100 долларов превышает. Но и 80 долларов – лучше, чем ничего. Опять же, радуют цены, которые на порядок ниже, чем в клятой Украине. На хлеб, перловую крупу и водку хватает, а рыба-мясо-молоко – это все для буржуев. Минимальна пенсия – 42 доллара. Из них за коммунальные услуги надобно заплатить, но немного, примерно долларов 20. На остальные можно жить практически припеваючи.



Павел Бондаренко пишет, тарифы на ЖКХ – это предмет особой гордости властей «Новороссии». По местному телевизору не устают подчеркивать, что тарифы эти самые в 3-4 раза ниже, чем в России и Украине, которая вообще замерзает и голодает еще более страшно, чем рабочие завода «Стирол». Ну, а если совсем уж хочешь роскошной жизни – заключи контракт с армией «Новороссии». Рядовой вооруженных сил «ЛНР» получает целых 15 тысяч рублей, или 215 долларов и по местным меркам считается почти Рокфеллером. Правда, говорят, что часть этих рублей прилипает к рукам товарищей командиров, но это всего лишь злобные наветы «укропской» пропаганды. Вообщем, все хорошо в «Новороссии» и в новый 2019 год «республика» вступает с расправленными от гордости плечами и уверенно смотрит в будущее. Светлое будущее, которое уже не за горами