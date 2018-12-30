"Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер

30.12.2018 09:25

Жизнь в оккупированном Донецке со всеми ее "прелестями" - далеко не самые подходящие предпосылки для праздничного настроения. Большинство жителей оккупированного города (и адекватные дончане и те, кто все еще по какому-то недоразумению верит в "русский мир"), как пишет проживающий в Донецке украинский блогер Фашик Донецкий, намерены встречать Новый год дома. Даже несмотря на отмену террористами комендантского часа в новогоднюю ночь, передает "Диалог.UA". Причина проста: "военные" и сотрудники "полиции" тоже наверняка будут праздновать, и неизвестно, что им взбредет в голову во время патрулирования. А то, что патрулировать город будут нетрезвые вооруженные "комуфляжники", для донецких реалий более чем очевидно. "Честно, с наступлением праздников Донецк все больше напоминает, лично мне Припять. Скажите вслух "Рождество с комендантским часом". Согласитесь, звучит как-то по-дебильному. Вся новогодняя беготня, елочки, шарики, гирлянды и прочая праздничная блестящая хрень в Донецке не стОит ровным словом ничего. Здесь другие ценности, другой мир — рюцке мир", - рассказывает дончанин. Да и в целом у горожан далеко не праздничное настроение: "развитие" "республики" остается не более, чем россказнями пропагандистов, а в реальности люди имеют упадок в экономике, постоянный рост цен и неопределенные перспективы. У кого есть возможность, едет праздновать на неоккупированную территорию Украины. Даже люди, не скрывающие своих "ватных" взглядов и негативного отношения к стране, гражданами которой являются. А для большинства людей, вынужденных встречать 2019 год в Донецке, новогодние праздники наверняка не будут разительно отличаться от будней. Потому что по-настоящему праздновать у людей просто нет возможности. "Ощущения приближающегося праздника, лично у меня, ноль целых ноль десятых. Да, свои поздравят. Да, мы с ними живем по Киеву, а не по времени мокселя. И да, мы будем бодаться с этой п****той ватной и в 19 году, ибо руки опускать западло чисто из принципа. Самое прекрасное то, шо тупо все, у кого есть возможность на новогодние или рождественские праздники свалить из оккупации, валят без раздумий. "Ватка прет за колбасой и вкусняшками табунами. А пачиму? Патаму шо в дынырийском б***стве фсе дорого и скидок нет. Самое прекрасное то, шо биндеровскую колбасу и пользоваться биндеровскими гривнами — это нормально для ваты. Хотя эта же двуногая мразь до боли в зубах ненавидит Украину и все, шо с ней связано. Морали нет. Но, если кто взорвет вне оккупации петарду, засуньте эту петарду весельчаку кудысь поглубже. Спасибо", - резюмирует Фашик Донецкий.



Источник : https://www.dialog.ua