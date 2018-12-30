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Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков
Оккупационные «власти ДНР» лишили детей новогодних подарков. Прежде всего, без подарков оставили детей-инвалидов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР», заставлявшие в школах и детских садиках собирать «посылки» для боевиков «ДНР» оставили детей без новогодних подарков и без «гуманитарки». Кроме того, установлены новые «возрастные рамки», в которых дети считаются детьми.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных Донецка и Макеевки:
«Пушилин у детей дыры конфеты тырит?»,
«Ой, а мне тоже про конфеты жаловались сегодня…что три года назад в областном дворце творчества всем детям давали конфеты к НГ, причем в каждом кружке. Если ребенок посещал несколько – везде дарили. Потом стали давать по одному пакету на ребенка, вне зависимости от кружков. А в этом году тем детям, что на платных группах вообще ничего не дали. Родители немножко озадачились, конечно, и слухи ходят разные, куда делись подарки. Но это только слухи, с детям просто обидно. Вот, о чем мне нажаловались, то я и передаю»,
«Так это не в кружках, а во всех районах соцзащитах, в садиках с 2х лет, в школах после 14 не положено. Все что было положено раньше. Ведь бюджет заложен ещё в том году. Сумма получится очень приличная. Я ещё на ребенка до 4х лет успела получить манку, сгущенку и сахар. А что теперь? Просто всё тупо воруют… Отговорки мне нравится До 2 х не едят конфеты. А мы например ели. А после 14,, новым законам,,,, новых депутатов,, это уже не дети»,
«Вы пошто, «народные» твари, деток с ограниченными возможностями обделили?!!!!»,
«Оказывается в Буденовском районе нет детей инвалидов. По крайней мере подарков для них нет и неизвестно будут ли. Так как списки на них не подавали и подарки на них не получали. Сейчас после моего похода в УТСЗН начали составлять список, потом его передадут в Районо и если оно одобрит для нас закажу подарки. И может получат. В общем сказали идти домойи ждать их звонка. Вот интересно почему в других районах подарки для таких детей есть в у нас нет? И не просто они есть,, их даже по домам разносят, а наших детей получается не существует? И сладости они не любт? Или праздника для таких детей нет?»,
«У нас в Макеевке в Утсзн Центрально-городского района тоже таких деток в списках на получение подарков нет. Наш сын не посещает садик по медицинским показаниям, он ещё на лечении, но такое ощущение, что его не существует. Такие детки зависают просто, ни там, ни тут как говорится»,
«В Калининском р-не тоже нет. Если ребенок не ходит в сад или школу, его для нашей власти нет»,
«В этом месяце в калининском районе даже детскую гуманитарку до года не дали»
«Зато, не знаю, может уже кто писал — с неделю-10дн назад в детских садиках в днр прошла акция «Помоги солдату». Родителям, даже в младшей группе, сказали приносить, кто может — чай, конфеты, печенье длительного хранения и т.п»,
«Зато дети партийных коллаборантов получили по второму подарку»,
«Дети сотрудников, состоящих в ОДДР получили новогодние подарки РФ КПРФ».
Источник : https://news.dn.
Теги: Донбасс, подарки, оккупация, ДНР
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