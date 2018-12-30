Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин

30.12.2018 11:20

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно зимнего графика работы и функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/60;

КПВВ «Марьинка» — 0/90;

КПВВ «Новотроицкое» — 55/40;

КПВВ «Гнутово» — 20/10.

Через КПВВ последовало 31,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7095 человек и 1045 транспортных средств;

«Марьинка» — 7900 человек и 1540 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5710 человек и 1190 транспортных средств;

«Гнутово» — 3000 человек и 770 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7560 человек.

Источник : https://donpress.com