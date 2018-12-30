Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин
30.12.2018 11:20
Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда открылись согласно зимнего графика работы и функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/90;
КПВВ «Новотроицкое» — 55/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/10.
Через КПВВ последовало 31,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7095 человек и 1045 транспортных средств;
«Марьинка» — 7900 человек и 1540 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5710 человек и 1190 транспортных средств;
«Гнутово» — 3000 человек и 770 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7560 человек.
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, машина, Гнутово, КПВВ
Читайте также:
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- В Индонезии очередное извержение вулкана11:05
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Главарь боевиков публично признал зависимость от Кремля: детали10:35
- Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи 10:20
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца 09:55
- После Нового года Земля переживет редчайшее явление: названа дата уникального астрономического события 09:40
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть