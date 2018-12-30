Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны

30.12.2018 23:05

В опросе приняли участие более 7 тысяч человек. Многие из них открыто заявили, что не верят в оптимистические прогнозы относительно окончания войны на востоке Украины.

Как пишет "Обозреватель", 39% респондентов не верят экспертам говорящим о том, что война на Донбассе закончится в ближайшее время, передает "Диалог.UA".

Еще 23% участников опроса уже отчаялись. Люди признавались, что практически разуверились в окончание кровопролития в ОРДЛО.

Но все-таки многие респонденты заявляли, что несмотря ни на что, верят в то, что война закончится в ближайшие два года. Так считают 24% из числа опрошенных. А 14% и вовсе высказались, смело подчеркнув, что оккупация Донбасса может завершиться и намного раньше.

Напомним, житель Луганска рассказал, что самое огромное желание патриотов с Донбасса встретить 2020 год уже с Украиной, чтобы захваченные боевиками РФ города были деоккупированы. Добавим, известная экстрасенс предсказала победу Украины в войне с Россией.



