В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков

30.12.2018 15:40

В оккупированном Донецке внезапно исчез террорист "ДНР" Денис Лотов. Ранее он публично рассказал о преступлениях своих подельников. Об исчезновении Лотова сообщил известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA". В пятницу, 28 декабря, в оккупированном Донецке внезапно исчез известный "ДНРовец" Лотов. Казанский не так давно брал у того очень громкое интервью, в котором боевик "сдал" своих подельников. Так, Лотов рассказал, что именно ныне ликвидированный главарь "ДНР" Захарченко стоит за убийством главаря "Оплота" Жилина в РФ. Кроме того, он еще и сознался, что кровавый обстрел остановки в Донецке в январе 2015 года осуществила группировка казаков, а не ВСУ, на которых РФ и "ДНР" свалили вину. Учитывая откровения Лотова, его исчезновение не слишком удивительно. В лучшем случае террориста ждут подвал и пытки от своих же подельников.



Источник : https://www.dialog.ua