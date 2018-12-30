Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая

30.12.2018 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая

В оккупированном армией РФ городе Горловка 29 декабря погиб командир "ДНР" по кличке Колыма. Он выходец из МВД Россиии. О гибели российского террориста Колымы рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA". Вчера, 29 декабря, в оккупированной Горловке случилась загадочная смерть. В ДТП погиб некий гражданин России Николай Филиппов, имеющий знак "За отличие в службе во Внутренних войсках МВД России".

На оккупированном Донбассе наемник Колыма орудовал с 2014 года и занимал высокие должности, в частности, был командиром одного из батальонов "МВД" террористической "ДНР". Водил Филиппов дружбу с Александром Бородаем - одним из бывших руководителей кремлевской "республики".

Источник : https://www.dialog. 



Теги: Горловка, силовики, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх