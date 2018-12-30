- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия
С начала текущего дня, 30 января, пророссийские террористы не открывали огонь в месте проведения Операции объединенных сил. Как передает replyua.net, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам ООС, полковник Максим Праута. «С начала текущих суток враг режима тишины не нарушал», - отметил он. Более того, он проинформировал о подробностях нарушений перемирия за минувшие сутки. Так, после 3 часов ночи противник на протяжение 20 минут открывал огонь из стрелкового оружия позиции военнослужащих у Опытного.
На Луганском направлении в 1 час ночи враг десять минут совершал провокационный обстрел из ручных противотанковых гранатометов позиций подразделений Объединенных сил вблизи поселка Железное. В общей сложности, с начала перемирия очевидцы зафиксировали вражеских обстрелов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Ранее стало известно, что «новогоднее» перемирие вступило в силу в ночь на 29 декабря
Теги: перемирие, режим, Минобороны
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Аваков не допустит силового противостояния церквей17:25
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- Будет намного жестче: военное положение в Украине могут продлить16:55
- 10 Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия16:40
- Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2019 году16:25
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Главные «зрады» 2018го: Гандзюк, Медведчук, Крымский мост, одеяло Насирова и другие15:55
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- НБУ оценил устойчивость крупнейших банков15:27
- Впервые за много лет: украинцев предупредили об аномально теплом январе15:13
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть