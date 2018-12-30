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В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия

30.12.2018 17:10
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В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия

С начала текущего дня, 30 января, пророссийские террористы не открывали огонь в месте проведения Операции объединенных сил. Как передает replyua.net, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам ООС, полковник Максим Праута. «С начала текущих суток враг режима тишины не нарушал», - отметил он. Более того, он проинформировал о подробностях нарушений перемирия за минувшие сутки. Так, после 3 часов ночи противник на протяжение 20 минут открывал огонь из стрелкового оружия позиции военнослужащих у Опытного. 

На Луганском направлении в 1 час ночи враг десять минут совершал провокационный обстрел из ручных противотанковых гранатометов позиций подразделений Объединенных сил вблизи поселка Железное. В общей сложности, с начала перемирия очевидцы зафиксировали вражеских обстрелов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее стало известно, что «новогоднее» перемирие вступило в силу в ночь на 29 декабря



Теги: перемирие, режим, Минобороны
 
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