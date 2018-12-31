В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе

31.12.2018 12:15

Сотрудник «Донецкой железной дороги» предотвратил «диверсию» на одном из путепроводов ОРДО, обнаружив там взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе «ДонЖД».

На предприятии отметили:

«Утром 28 декабря, выполняя обход пути, Ярослав Хомченко обнаружил вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково подозрительное устройство».

Сам очевидец заявил, что его внимание привлек синий провод возле рельсов, который был припорошен снегом и едва заметен:

«Я сразу понял, что это. Устройство было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь. А здесь ежедневно следует несколько пригородных пассажирских поездов, проходят грузовые составы».

На место обнаружения ВОП прибыли взрывотехники, которые обследовали участок и выявили еще две закладки.

Источник: https://donpress.com