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Архив - Донецкая область

В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric

31.12.2018 20:15
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В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric

В новом году на восточном и южном направлениях запустят 30 локомотивов General Electric. Об этом написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

«В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди - дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в первый рейс отправился локомотив производства американской компании General Electric. Тепловоз ТЭ33АС производства General Electric имеет более быстрый оборот и может выполнять за смену больше поездок, чем тепловозы, работавшие ранее на аналогичных маршрутах. Тепловоз доставил вагоны с 3,8 тыс. тонн руды для металлургических комбинатов Мариуполя.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, Восток, локомотив
 
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