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«Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ КПВВ Донецкой области с утра были небольшие очереди, однако, уже к обеду они рассосались. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Как отмечают в своих комментариях очевидцы, на Бахмутском направлении утром были небольшие очереди, однако, сейчас их нет :
«Всегда бы так, заехал в украинский в 11:00,выехал с днр-ровского в 11:50,на всех постах сразу на проверку, пеших тоже единицы!»
«Горловка-Бахмут пусто везде.
Кррасота.»
На Марьинском направлении очередей не отмечается:
«Новотроицк.пусто.во все направления»
«Еленовка пусто. во все направления»
На Мариупольском направлении нет очередей ни пеших, ни автомобильных:
«Каргил на Украину пусто, ни машин, ни пеших! Пусть весь следующий год так будетС наступающим всех)
На КПВВ «Станица Луганская» с утра очередей не было вообще:
«Сквозняк полный везде».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПП, ОРДО
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