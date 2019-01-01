- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто17:28
- Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями15:02
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто
Вооруженные боевики «ЛНР» и «ДНР» на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В пункте пропуска на границе возле Изварино член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
В пункте пропуска на границе возле Северного член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
В н. п. Мичурино член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии немедленно уехать, поскольку наблюдателям не разрешается останавливаться в этом населенном пункте.
На блокпосте в н. п. Староласпа член вооруженных формирований вновь не разрешил патрулю Миссии проехать в этот населенный пункт, сославшись на «безопасность СММ».
Два вооруженных члена вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный к северу от н. п. Заиченко, тем самым не разрешив наблюдателям проехать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в южном направлении к н. п. Саханка. Они сослались на «безопасность СММ». Команда Миссии видела, что со стороны Пикуз через этот блокпост проехал гражданский автомобиль.
29 декабря на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 восточнее н. п. Кременец, член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать только после осмотра прицепа автомобиля СММ».
Теги: Донбасс, запрет, граница, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики, пункты пропуска
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ
- Боевики «ДНР» не пускают наблюдателей СММ ОБСЕ в н.п. Гольмовский
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто17:28
- Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями15:02
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению14:54
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто17:28
- Приняты важные постановления, которые облегчат переселенцам доступ к жилью16:57
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями15:02
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению14:54
- Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"14:21
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года11:13
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Последние вздохи народной республики
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе