Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто

01.01.2019 17:28

Вооруженные боевики «ЛНР» и «ДНР» на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В пункте пропуска на границе возле Изварино член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

В пункте пропуска на границе возле Северного член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

В н. п. Мичурино член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии немедленно уехать, поскольку наблюдателям не разрешается останавливаться в этом населенном пункте.

На блокпосте в н. п. Староласпа член вооруженных формирований вновь не разрешил патрулю Миссии проехать в этот населенный пункт, сославшись на «безопасность СММ».

Два вооруженных члена вооруженных формирований вновь не разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный к северу от н. п. Заиченко, тем самым не разрешив наблюдателям проехать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в южном направлении к н. п. Саханка. Они сослались на «безопасность СММ». Команда Миссии видела, что со стороны Пикуз через этот блокпост проехал гражданский автомобиль.

29 декабря на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 восточнее н. п. Кременец, член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать только после осмотра прицепа автомобиля СММ».