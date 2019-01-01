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Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ
В течение текущих суток, с 31 декабря на 1 января, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Ни один военнослужащий Объединенных сил в этом году не пострадал, но 31 числа двое бойцов ВСУ были ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
"В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.
В понедельник, вечером, 31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении. За прошедшие сутки, 31 декабря, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, за прошедшие сутки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.
Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
Теги: Донбасс, разведка, Новый год, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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