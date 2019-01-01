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Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО

01.01.2019 12:26
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Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО

В неподконтрольном украинской власти Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной «республиканской» елки, сообщают Донецкие новости.
В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия, а также видео салюта, которым был встречен 2019 год.
Многие жители запускали салюты у своих домов. А дончанка Карина придомовую территорию украсила новогодней иллюминацией. «Вот такую иллюминацию я сделала перед своими окнами на своем палисаднике. Всем нравится. Соседи фотосессии устраивают, всем нравится, все благодарят за такую красоту», – прокомментировала она.
Карина, ее друзья и соседи запускали салютную установку на ближайшем пришкольном стадионе. «Установка у нас, как на 9 Мая», – анонсировала она.



Теги: Донецк, Донбасс, елка, Новый год, салют
 
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