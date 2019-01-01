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Небывалая щедрость! Пушилин на Новый год засыпал жителей «ДНР» щедрыми обещаниями
Подконтрольные террористам «ДНР» сайты распространили «официальное поздравление» Дениса Пушилина с Новым годом. Как передает replyua.net, он пообещал полностью обнищавшим людям, что наступивший год станет «годом достижений». Впрочем, как обычно, он не пояснил, каким образом и благодаря чему собирается их достичь.
Так, вначале экс-участник финансовой пирамиды МММ установил приоритеты – «развитие экономики республики и рост благосостояния наших граждан». Ставленник Кремля также планировал «масштабный перезапуск промышленности» и «новые планы сотрудничества с Россией и братскими республиками».
В то же время, фраза «сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Донецкая народная республика крепко стоит на ногах» стала причиной множества жестких комментариев в местных пабликах. «Только один вывод: нужно бежать на рынок, скоро цены опять взлетят», «так крепко на ногах Донбасс еще не стоял никогда, кому сказать спасибо?», «русский мир — совершенная безнадега: доказано «Л/ДНР», «нашему благосостоянию завидуют в Гондурасе» и т.д.
Теги: Донбасс, поздравление, Новый год, ДНР, Пушилин
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