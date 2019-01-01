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Архив - Донецкая область

Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО

01.01.2019 09:58
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Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО

Как оккупированная Горловка празднует Новый Год, показал один из телеканалов «ДНР».
В комментариях к видео пользователи отметили, что оккупированная Горловка скатилась в совок.
Так, праздник для немногочисленных горожан провели на центральной площади Победы. Здесь выступали местные коллективы, в основном состоящие из пенсионеров.
"Как достали эти пенсионеры в кокошниках. Нафталином прет за версту", - прокомментировали видео в Интернете. Кстати, на видео можно рассмотреть, что горожан на улицах не так уж много. Хотя пропагандисты уверяют, что Горловка по жителям уже вернулась на довоенный уровень. "УУ!!! А ЛЮДИ ДЕ???", - пишут в ответ в комментариях к видео.



Теги: Донбасс, Горловка, развлечения, елка, Новый год
 
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