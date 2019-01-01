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В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»
01.01.2019 18:02
Во временно оккупированном Донецке жители обратили внимание на микроавтобус с табличкой «Груз 200».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Дончане обратили внимание на микроавтобус с табличкой «Груз 200» возле дома в котором живет много боевиков «ДНР» и российских наемников.
Вот как описывает происшедшее одна из дончанок:
«В Донецке. Шла с продуктами, с рынка, мимо дома напротив нашего, где живет много военных. Стоит микроавтобус, на лобовом стекле табличка»Груз 200». Кому-то праздник, кому-то помин. Хочу чтобы в наступающем году все это закончилось».
Теги: Донецк, Донбасс, микроавтобус, ДНР, боевики, наемники, соцсети
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