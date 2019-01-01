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Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
Ситуация на горловском «Стироле» становится критической. Сначала работникам 4 месяца не платили зарплату. Теперь главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что работникам «Стирола» вообще не будут платить. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» превратили «Стирол» во временно оккупированной Горловке в постоянный предмет пиара – то «белого», когда обещают с частотой в две недели «запустить «Стирол», то «черного», когда на «Стироле» по несколько месяцев не выплачивают зарплату и люди начинают падать в голодный обморок.
Однако, в уровне пиара всех превзошел теперешний главарь «ДНР» Денис Пушилин, который публично заявил, что «платить деньги работникам «Стирола» не будет». Ранее, якобы, «Захарченко платил из собственного кармана».
Жители временно оккупированной Горловки возмущены не только подобными высказываниями, но и тем, что ранее, летом, на «Стирол» приняли «на работу» около 1000 человек, которых теперь, буквально, вышвырнули на улицу.
Вот что пишут горловчане и жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Всё правильно, я бы тоже не платил, если и так работают, за еду (из халявной гуманитарки). С «ухода» Ташкента, кстати, 3 месяца уже прошло, если кто-то не заметил. Сколько ещё лохов будут к нему присылать?»,
«По «Стиролу». Когда Пушилин был в Горловке подарками, то заявил что платить деньги работникам «Стирола» не будет((( т.к. Захарченко это делал «из собственного кармана?!». Ясно одно — предприятию похоже ПИС… А((( У власти послушные галстуки и на судьбу Республики им плевать(((»,
«К сожалению пока есть вероятность обстрела аммиакопровода — Стирол нельзя запускать по основной специализации. И второе из 19 данных точек ввода электроэнергии рабочих на сегодняшний день всего три»,
«Тогда какого чёрта летом по набирали более 1000 новых работников «под запуск»?? тогда не знали об угрозе? а теперь людей вышвырнули…»,
«Это вопрос к Ташкенту, а не ко мне».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, Стирол, ДНР, Пушилин, заявление
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