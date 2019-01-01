«Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка

01.01.2019 22:14

В интернете выложили новые устрашающие фото результатов оккупации Донецка — дорога к рынку «Маяк», где в канун Нового года перед началом военных действий было «не протолкнуться», на сегодняшний день поражает пустотой.

Как передает replyua.net, фото соответствующего содержания на своей странице в Twitter обнародовал блогер Фашик Донецкий, сопроводив свой пост скрином другой публикации.

На снимке заметены фактически пустые дороги и пустые тротуары там, где до оккупации кипела жизнь. «Зато без биндер», — не без горькой иронии подписал фото блогер.