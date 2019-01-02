Главари боевиков «ДНР» старательно скрывают реальные потери

02.01.2019 17:20

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери в живой силе, однако, старательно скрывают число убитых и раненных. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главари боевиков «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери в живой силе. Однако, «официально» постоянно заявляется, что «потерь нет». Цифры скрываются.

При этом, сами боевики и их сторонники в соцсетях сообщают о реальных потерях:

«Темнейший: В тот же день ещё 2 200-х было с нашей стороны»,

«Темнейший: Их снайпер снял, а Бондарь в перестрелке погиб».

Не лучше обстоит в рядах «ЛНР» — 1 января 2019 года в подразделении боевиков «ЛНР»: «В двойке 200й, небоевой».

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