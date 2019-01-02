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Архив - Донецкая область

Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые

02.01.2019 10:33
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Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые

Российские боевики ужесточили обстрелы позиций ВСУ, при этом оккупанты, вопреки минским договоренностям, продолжают применять на Донбассе тяжелый калибр.

За прошедшие сутки 1 января в зоне ООС один защитник Украины погиб, еще двое получили ранения, передает "Диалог.UA".

В то же время, по данным Штаба ООС в Facebook, один наемник РФ был ликвидирован, еще четыре ранены. Обстрелы боевиков позиций сил ООС произошли на мариупольском и луганском направлениях. Боевики атаковали украинских военных вблизи Гнутово, хутора Вольный и Новотошковского.

Ранее в Сети показали, как на оккупированном Донбассе относятся к покалеченным боевикам. Напомним, боец ООС дал прогноз, как будет вести себя РФ в ОРДЛО после Нового года.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, ООС
 
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