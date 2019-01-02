Последние новости раздела
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- 1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем20:07
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут19:39
- В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»18:02
Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
02.01.2019 10:33
Российские боевики ужесточили обстрелы позиций ВСУ, при этом оккупанты, вопреки минским договоренностям, продолжают применять на Донбассе тяжелый калибр.
За прошедшие сутки 1 января в зоне ООС один защитник Украины погиб, еще двое получили ранения, передает "Диалог.UA".
В то же время, по данным Штаба ООС в Facebook, один наемник РФ был ликвидирован, еще четыре ранены. Обстрелы боевиков позиций сил ООС произошли на мариупольском и луганском направлениях. Боевики атаковали украинских военных вблизи Гнутово, хутора Вольный и Новотошковского.
Ранее в Сети показали, как на оккупированном Донбассе относятся к покалеченным боевикам. Напомним, боец ООС дал прогноз, как будет вести себя РФ в ОРДЛО после Нового года.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, ООС
Читайте также:
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику
- Священник из зоны АТО: «Донбасс никогда больше не будет таким, как раньше»
- Сегодня боевики интенсивно обстреливали Зайцево, Майорск, Кирово и Ленинское (ВИДЕО)
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО
- Позиционная война ВСУ: украинские военные приблизились к Дебальцево, Горловке и Докучаевску
- Боец ВСУ пообещал, что сегодня боевики получат "адресные подарки"
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- 1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем20:07
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут19:39
- В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»18:02
- Миллионы пользователей остались без WhatsApp11:15
- В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской11:00
- Поздравление Зеленского разделило Украину на два лагеря10:49
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- В Мексике родился ребенок с крестом на лбу10:15
- Украинцы будут покупать валюту по-новому10:00
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу09:15
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе