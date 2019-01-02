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На одной из шахт Донетчины горняки объявили голодовку
Сегодня, 2 января, работники шахты «Кураховская» Государственного предприятия «Селидовуголь» объявили голодовку в связи с существующей задолженностью по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
«Как сообщил председатель местной организации Независимого профсоюза горняков Украины городов Селидово и Новогродовка Виктор Трифонов, сегодня утром двое работников шахты "Кураховская" Дорд Елена Эдуардовна, главный геолог, и Нечипорук Андрей Викторович, начали акцию протеста в форме голодовки», – написал он.
Так, по словам Волынца, главное их требование – погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018 года – июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.
Позже Волынец сообщил, что голодающих на шахте «Кураховская» стало больше. «Впоследствии к ним присоединились две работницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, Медникова Наталья Николаевна, Богдан Екатерина Алексеевна, а также работница углехимической лаборатории №3 Анайко Татьяна Викторовна», – добавил он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, шахта, голодовка
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