Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ

02.01.2019 07:26

1 января 2019 года, на Донбассе боевики один раз открыли огонь по позициям украинских военнослужащих.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. В частности, известно, что враг нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении. Боевики выпустили мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.



Также известно, что украинские военные не открывали огонь в ответ на вражескую провокацию, придерживаясь условий полного прекращения огня. «Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями», - отмечается в сообщении. Накануне сообщалось, что в течение суток 30 декабря оккупанты дважды открывали огонь.