«Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»

02.01.2019 14:46

Подразделения НВФ «Народной милиции ДНР» якобы «взяли в плен украинского бойца», который №принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию ДНР на южном направлении». Об этом сообщил так называемый «заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

Представитель ОРДО отметил:

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими „коллегами“ при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь».

По его словам «военный рассказал о подробностях планировавшегося наступления на мариупольском направлении». Басурин добавил, что «пленный» якобы подтвердил факты проведения «намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов». Член НВФ уточнил:

«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе».

Источник: https://donpress.com