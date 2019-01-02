- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
«Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
Подразделения НВФ «Народной милиции ДНР» якобы «взяли в плен украинского бойца», который №принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию ДНР на южном направлении». Об этом сообщил так называемый «заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
Представитель ОРДО отметил:
«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими „коллегами“ при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь».
По его словам «военный рассказал о подробностях планировавшегося наступления на мариупольском направлении». Басурин добавил, что «пленный» якобы подтвердил факты проведения «намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов». Член НВФ уточнил:
«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, Басурин
- Боевики пытались прорвать фронт на Донбассе - штурм "ДНР" провалился, у террористов потери
- Боевики «ЛДНР» строят вторую линию обороны в ожидании наступления ВСУ
- Наев сообщил, что имеет дедлайн по подготовке операции Объединенных сил на Донбассе
- Наступление ВСУ на «республики» невозможно
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ
- Бесурин боится, что ВСУ возьмут Горловку в кольцо
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)11:43
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»14:46
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая 14:36
- Не по доброй воли: Ходаковский выяснял, кто его не пускает в «ДНР»14:15
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Как в 2019-м украинцам начнут платить за выходные и больничные13:33
- СБУ за год предотвратили в стране восемь терактов13:17
- Скандал с поздравлением Зеленского получил неожиданное продолжение13:00
- С 1 января в аннексированном Крыму подорожали газ и вода12:45
- В Украине ухудшится погода, синоптики предупредили о метелях и снегопадах12:30
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- Прогонят нищету: древние денежные приметы13:48
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет