Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО

02.01.2019 08:45

Непрерывный срок пребывания жителей оккупированной части Донбасса на территории РФ постановлением правительства увеличен до 180 дней.



Правительство Российской Федерации вдвое увеличило срок пребывания в стране для жителей оккупированной части Донбасса – с 90 до 180 дней. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, 29 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", – говорится в документе.



Срок временного пребывания в России для иностранцев, которые въехали в безвизовом порядке, в том числе для граждан Украины, составляет до 90 дней на протяжении 180 дней.



В августе 2017 года председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что сотрудникам миграционной службы рекомендовано не применять ограничение 90/180 для жителей ОРДЛО.



В феврале 2017 года вышел указ президента РФ Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей.



Источник: gordonua.com