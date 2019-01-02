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В «ДНР» – болваны: Ходаковский пообещал съесть шляпу, если ВСУ применит химоружие
Заявления в «ДНР» и России о возможном применении со стороны ВСУ химического оружия не имеют под собой никакой реальной основы. Наоборот, своими действиями «власти ДНР» сами же себя и разоблачают. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал местный оппозиционер экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР», экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.
Он подверг серьезному сомнению информацию, которая распространяется в «ДНР», о прибытии в Авдеевку «6 КрАЗов со снарядами, начиненными фосфором». «Я такой информацией не располагаю. А у меня разведка на сегодня работает достаточно эффективно. И если там происходят такие вещи, то мы узнаем об этом достаточно оперативно», – констатировал Ходаковский.
«То, что я сейчас скажу, будет противоречить общей доктрине. Я не особо верю в эти истории о провокации [со стороны ВСУ] с химическим оружием и пр. Не особо верю. Я съем свою шляпу, если это случится. Но на сегодняшний день у меня нет такого ощущения», – сказал оппозиционер.
В качестве подтверждения своего мнения он акцентировал внимание, что при всех словесных заявлениях в «ДНР» о химической угрозе, там не предпринимают никаких действий о защите населения и «армии». «Слишком диссонируют между собой заявления, которые мы делаем, и то, что по этому поводу не предпринимается абсолютно никаких практических действий. Понимаете, это нас выдает. Где наша гражданская оборона? Где химзащита? Если мы, российские официальные представители и СМИ талдычим раз за разом об этом, и ни одного приготовления. Я не помню, чтобы участках, которые обозначены как потенциальные по угрозе, личному составу выдавали средства химзащиты. Но если мы, болваны, твердим в эфире одно, а на практике не предпринимаем никаких действий, – выводы напрашиваются однозначные», – заявил он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ВСУ, Ходаковский
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