В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая

02.01.2019 14:36

Общая сумма денег, которые поступали в "ДНР" из России на восстановление "экономики" и на другие цели, но были украдены приближенным уничтоженного Александра Захарченко, его тезкой, "министром налогов и сборов" Тимофеевым (Ташкентом), около 24 млрд руб.

Как пишет блогер Фашик Донецкий, в Ташкенте совмещались два весьма сомнительных таланта – интригана и рвача. Первый он использовал для того, чтобы выжить из Донецка ставленников российских "кураторов" Гиркина и Бородая. А второй талант Тимофеев использовал везде, где, как говорится, пахло деньгами, передает "Диалог.UA". По инициативе "министра" донецких предпринимателей "рвали" многочисленными проверками.

Он же "пропускал через свой карман" деньги, которые шли в "ДНР" как поддержка от России. Он же сначала инициировал разграбление магазинов и складов торговой сети "МЕТРО", а потом "отжал" магазины сети "АТБ", чтоб продавать там награбленное. Кстати, эти товары до сих пор можно встретить в продуктовых магазинах, которые Ташкент оформил на свою дочь.



"Ну а после отжатия АТБ пошла движуха по всем направлениям: началось отбираться тупо все, что можно, ибо Ташкент стал царьком. Он мог наехать на любого предпринимателя с помощью подконтрольной налоговой полиции и выписать абсолютно левый штраф на любую сумму денег. Ну или заставить переписать на себя имущество, а потом прикопать тихонько. Пока роспропаганда пиарила Захарченко, Ташкент рубил бабло тупо везде. Тимофеев подмял под своих людей абсолютно всю угольную и металлургическую промышленность, рубил с Ахметова бабло за провоз угля и металла по ж/д в Украину и т д.", - пишет блогер.



"Правда, один раз таки облажался Ташкент крупно: решил он отжать у типа депутата рыныды по фамилии Скороходов агрохолдинг. Владелец не простил Ташкенту попыток отжать у него предприятие, и именно с этого начинается падение Тимофеева с олимпа дыныры. Аппетиты у Ташкента оказались огромными - он полетел в Москву и предложил такую тему: мы отжимаем у хунты предприятия, шахты и заводы, а вы нам, дынырийцам, открываете рынки сбыта. В итоге все в плюсе - вы, бо бабло на откатах рубить будете, а мы, дынырийские халифаты, выходим на окупаемость в 70%. Россияне в итоге согласились", - рассказал Фашик Донецкий.



А вот чего не умеет Ташкент, так это созидать и создавать. Его попытка возродить экономику "республики" и сделать ее самодостаточной с треском провалилась. Договоренности с россиянами не были выполнены. А вот внимание на себя Тимофеев обратил.

"Кураторы" провели поверку и были шокированы: общая сумма наворованного только самим Ташкентом (не считая того, что он был "кошельком" Захарченко) – 24 млрд руб.



"Но произошло непредвиденное: от аппетитов Ташкента и Захарченко ру*ня офигела, случился конфликт интересов. Пригласили из РФ проверяющих и ох**ели - большинство денег банально украли. Именно после того как деньги украли, произошла большая ссора в Новоазовске между кураторами и Ташкентом. Ну а потом произошел бадамбум с Захарстом", - добавил дончанин.



После ликвидации Захарченко Тимофеев понял, что для него лучший вариант – отправиться в Россию, просить прощения и "отстегнуть", сколько попросят. Так он и сделал. А на оставшиеся деньги купил дом в Подмосковье, где и живет безбедно. Блогер отмечает, что "славный путь" этого "министра" не мешало бы знать всем донецким "ватникам" для понимания истинного положения дел в "республике" и того, стоит ли за нее "рвать пуп".



"Хочется передать привет ватным шахтерам и металлургам, которые живут теперь без биндер. Классно вас тр**нули, правда? Может, касками пойдете постучите или трассу перекроете? Знаю, шо не перекроете, ибо с**куны. Работайте дальше за копейки, с новым годом. Мораль.

Зато эти деньги не достались солдатам НАТО, хоть это радует", - едко подытожил блогер из Донецка. Ранее дончане рассказали всю правду о "бизнесе" террористов Захарченко и Тимофеева.



Источник: www.dialog.ua