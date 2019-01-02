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В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ

02.01.2019 19:48
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В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ

В Министерстве обороны Украины на данный момент уточняют информацию о возможном задержании украинского военнослужащего членами НВФ «ДНР». Об этомсообщил офицер пресс-службы Минобороны Украины Виталий Саранцев.

На вопрос о достоверности данного заявления представителей ОРДО, Саранцев отметил:

«Информация уточняется. Пока ничего конкретно сказать не можем».

Напомним, сегодня представители ОРДО заявили, что взяли в плен бойца ВСУ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, плен, ВСУ, Минобороны, НВФ
 
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