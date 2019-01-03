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Донецк наводнили фальсифицированным алкоголем
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах в больших количествах продается фальсификат элитного алкоголя.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях оккупационные «власти ДНР» заботятся о том, чтобы полки с алкогольной продукцией не пустовали. В последнее время появилось большое количество подделок элитного алкоголя. Если раньше жители временно оккупированных территориях ориентировались по ценам – на может элитный алкоголь стоить так дешево – то теперь на продаваемый в торговых точках «ДНР» «элитный» фальсификат продается по цене близкой к цене элитного алкоголя. Естественно, употребление подобных «элитных» напитков достаточно рискованно.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Алкоголь-элитку в Донецке брать нельзя… нигде нельзя… вообще… Фальсификат за большие деньги...».
Теги: Донецк, Донбасс, алкоголь, продажа, фальсификат, ДНР, соцсети, продукция
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