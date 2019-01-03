Донецк наводнили фальсифицированным алкоголем

03.01.2019 19:01

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах в больших количествах продается фальсификат элитного алкоголя.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях оккупационные «власти ДНР» заботятся о том, чтобы полки с алкогольной продукцией не пустовали. В последнее время появилось большое количество подделок элитного алкоголя. Если раньше жители временно оккупированных территориях ориентировались по ценам – на может элитный алкоголь стоить так дешево – то теперь на продаваемый в торговых точках «ДНР» «элитный» фальсификат продается по цене близкой к цене элитного алкоголя. Естественно, употребление подобных «элитных» напитков достаточно рискованно.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Алкоголь-элитку в Донецке брать нельзя… нигде нельзя… вообще… Фальсификат за большие деньги...».