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Елка, гвоздики и сигареты. В сети показали фото занесенной снегом могилы убитого главаря «ДНР»

03.01.2019 10:31
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Елка, гвоздики и сигареты. В сети показали фото занесенной снегом могилы убитого главаря «ДНР»

В одном из пабликов в социальной сети местные жители опубликовали фото с могилы убитого в результате взрыва в кафе «Сепар» экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Так, в комментарии к снимкам автор фото пишет:

«На могиле Александра Захарченко. 31 декабря. Первый новый год без Захарченко… Вечная память!».

На снимках показана занесенная снегом могила экс-главаря ОРДО на которой лежат немногочисленные цветы, еловые ветки, лампадки и стоит урна с недокуренными сигаретами.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, убийство, новый год, взрыв, фото, могила, ДНР, Захарченко, соцсети
 
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