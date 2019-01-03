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КПВВ ОРДО: огромные пешие очереди под Горловкой, на Марьинском направлении автомобили в два ряда
Сегодня блокпосты Донетчины после праздничных дней собрали большие очереди как автомобильные, так и пешеходные.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
Так, сегодня достаточно большие очереди наблюдаются на Бахмутском направлении. По словам очевидцев, пешая очередь насчитывает до 450 человек:
» Горловка По состоянию на 10:15 на блок посту 180 автомобилей, 18 автобусов, до 450 человек пешей очереди».
На Марьинском направлении собралась большая автомобильная очередь в два ряда:
«На 8−00 автомобильная в два ряда на подъем Моста пеших 100+»
Также, очевидцы отмечают, что из-за большого числа автомобилей, были вынуждены вернуться на своем авто в город и взять такси:
«Приехали в 8:40, стали 130е в общей очереди, льготы 80 машин, пеших 150−200. Впереди много бусов. Уехали в 9:00, поставили дома машину, взяли такси, приехали в 10:10. За это время наша очередь продвинулась метров на 100, +/-, пеших 160 человек»
При этом на «Каргиле» также есть проблемы:
На каргиле 60+ льготная, общая до моста. Суперльгота стоит в одной очереди с льготой.
На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке сегодня собрали очередь из автомобилей:
«На Еленовке 130 машин»
Теги: Донбасс, Горловка, автомобиль, блокпост, соцсети, КПВВ, очереди, ОРДО
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