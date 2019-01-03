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Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»
03.01.2019 10:49
На временно оккупированных территориях Донецкой области наемники из РФ несут потери в живой силе. Так, под временно оккупированной Горловки ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой 29 декабря 2018 года ликвидирован российский наемник Филиппов Николай Владимирович с позывным «Колыма». О Филиппове известно, что он родился 22 марта 1967 года в городе Пушкино Московской области.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, ликвидация, наемник, потери, РФ
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