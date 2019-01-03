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Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО
03.01.2019 22:31
В Донецкой области днем 4-5 января ожидается выпадение значительных осадков в виде снега, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишут Донецкие новости.
«По информации ГСЧС Украины, днем 4-5 января на территории Донецкой области будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует уровню опасности "И" (желтый)», – говорится в сообщении.
С целью предупреждения заторов на дорогах ГСЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственном транспорте.
Теги: Донбасс, гололед, метель, Донетчина, прогноз погоды
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