Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО

03.01.2019 22:31

В Донецкой области днем ​​4-5 января ожидается выпадение значительных осадков в виде снега, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишут Донецкие новости.

«По информации ГСЧС Украины, днем ​​4-5 января на территории Донецкой области будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. Осложнения погодных условий 4-5 января соответствует уровню опасности "И" (желтый)», – говорится в сообщении.

С целью предупреждения заторов на дорогах ГСЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственном транспорте.