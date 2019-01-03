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На Донбассе боевики не прекратили обстрелы - из-за неосторожного обращения с оружием один российский наемник погиб и трое ранены
За минувшие сутки, 2 января, на Донбассе пророссийские боевики пять раз обстреляли украинские позиции и попали под ответный огонь ВСУ.
Запрещенное "Минском" вооружение не применялось, сообщили в пресс-центре ООС.
"2 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции в районе хутора Свободный, населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Кроме того, в районе поселка Пески на Донецком направлении работал вражеский снайпер.
"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 2 января, из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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