На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности

03.01.2019 13:18

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий.

Как сообщает 0629, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Днем 4 января синоптики прогнозируют значительные снегопады, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в ночь на 5 января ослабление осадков, днем ​​5 января прекращение осадков и погодных явлений.

"Осложнение погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый)", - сообщили в ГСЧС.