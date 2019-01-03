Очередная партия уголовников с России

03.01.2019 19:58

Осенью 2015 года пророссийские сепаратисты на востоке Украины перешли в подчинение новому командиру. Им стал кадровый военнослужащий РФ полковник Асапов Валерий Григорьевич с позывным “Туман”.

Спустя два года, его отправили в командировку в Сирию, где он отдал Богу душу при неизвестных обстоятельствах. На смену ему, руководителем силовых структур на Донбассе, пришел новый военный преступник из числа кадровых военнослужащих ВС РФ – генерал-майор Бреус Роман Александрович, занимавший ранее посаду командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. Его определили командовать подразделениями сепаратистов в “ДНР” что бы избежать криминальной ответственности.

Случай, который изменил его дальнейшую службу случился накануне празднования Дня Победы. 07 мая 2018 года, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим подчиненным, генерал открыл стрельбу из табельного оружия, в результате которого, боец получил огнестрельное ранение в область голени. Осознав всю суть произошедшего, генерал пытался скрыться с места преступления. Прибившая на место скорая помощь госпитализировала раненого, а правоохранительные органы задержали товарища Бреуса и передали его в военную прокуратуру. Против него было открыто уголовное дело предусматривающее срок от 6 до 8 лет лишение свободы. С помощью министра обороны РФ Сергея Шойгу, дело было замято, а пока происходили разборки с бумажками, Бреус сбежал в “ДНР”. Удобное положение заняла прогремевшая личность: скрыться от содеянного преступления и возглавить провокации, удовлетворяя амбиции российской власти на Востоке Украины. Беглый генерал унаследовал от своего предшественника позывной “Туман”.

Как выяснилось позже, в дивизии он славился своей жестокостью и силовым решением конфликтов, не раз прикладывая руку на подчиненных, а в 2014 году запугивал личный состав и заставлял под разными предлогами ехать на Донбасс убивать “националистов” и “бандеровцев”, обвиняя при этом украинские власти в терроризме.

Именно при его командовании количество обстрелов мирных районов и населенных пунктов в Донецкой области со стороны боевиков увеличилось почти вдвое. Данный факт фиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ, констатируя увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем на 40%. Что же следует ожидать бойцам от такого тирана, верной гибели от своих пуль или вражесских?

Источник: news.dn.ua