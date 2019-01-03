Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка

03.01.2019 20:31

По данным украинской разведки, в ОРДЛО уже специально оборудованы полевые лагеря для подготовки "добровольцев" из РФ.

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по усилению позиций соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, предполагается обеспечить очередную ротацию личного состава отдельных передовых подразделений за счет так называемых добровольцев - граждан РФ, имеющих опыт военной службы и участия в боевых действиях.

"В связи с этим, в тыловых районах российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты пункты приема и оборудованы полевые лагеря для подготовки "добровольцев" в ходе специализированных курсов по специфическим военно-учтенными специальностям (артиллеристы, наводчики-операторы боевых машин, снайперы)", - отмечается в сообщении.

После окончания курсов данный контингент будет распределен для дальнейшего прохождения службы в составе соединений и частей российско-оккупационных войск.