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Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка
По данным украинской разведки, в ОРДЛО уже специально оборудованы полевые лагеря для подготовки "добровольцев" из РФ.
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по усилению позиций соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, предполагается обеспечить очередную ротацию личного состава отдельных передовых подразделений за счет так называемых добровольцев - граждан РФ, имеющих опыт военной службы и участия в боевых действиях.
"В связи с этим, в тыловых районах российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты пункты приема и оборудованы полевые лагеря для подготовки "добровольцев" в ходе специализированных курсов по специфическим военно-учтенными специальностям (артиллеристы, наводчики-операторы боевых машин, снайперы)", - отмечается в сообщении.
После окончания курсов данный контингент будет распределен для дальнейшего прохождения службы в составе соединений и частей российско-оккупационных войск.
Теги: Донбасс, разведка, лагерь, ГРУ, боевики, добровольцы, Минобороны, ротация, ОРДЛО, РФ
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