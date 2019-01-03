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Архив - Донецкая область

В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину

03.01.2019 21:59
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В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину

Дончане рассказывают, что пенсионерки временно оккупированного Донецка резко изменили свое отношение к «ДНР», РФ и Путину. Теперь вместо любви осталась ненависть.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Ни для кого не секрет, что главное «движущей силой» в 2014 году были не только завезенные «ихтамнеты», но и пенсионеры, которые, став жертвой пропаганды, ностальгировали по колбасе за 2,20, мечтали о «российских пенсиях» и вообще возрождении СССР.
Однако, как известно, от любви до ненависти один шаг. На сегодняшний день этот шаг сделан. Сейчас очень мало пожилых людей верят в «ДНР», «доброго Путина» и, на чем свет стоит, ругают и недавних кумиров, и происходящее.

Вот как описываю дончане этот процесс в соцсетях:

«Оказалось, что донецкие в….е бабки теперь ненавидят путина!»,
«Основания? поматросил и бросил?))»,
«Умнеют… наверное. Холодильник, как всегда, нокаутирует телевизор



Теги: Донецк, Донбасс, Путин, пенсионер, любовь, ненависть, ДНР, пенсии, РФ
 
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