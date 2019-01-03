Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи

03.01.2019 11:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» продолжают разрушать вышки мобильной связи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке проблему с мобильной связью стали для большинства жителей практически привычными. Боевики «ДНР» и оккупационные «власти» продолжают делать всё, чтобы разрушить оставшиеся вышки мобильной связи. В первую очередь разрушаются вышки, расположенные ближе к линии боевых действий. Оказывается, вышки разрушаются не только для создания проблем со связью, а из-за того, что в оборудовании много цветных металлов. Так, горловчане обратили внимание и сфотографировали очередную сломанную вышку.

Вот что рассказали горловчане в соцсетях:

«Минус ещё одна вышка мобильной связи в Горловке»,
«Центральний ринок? о,0»,
«Не рынок. Те вышки которые бесхозные и ближе к фронту разграблены»,
«На ДК шахты Изотова похоже здание с тыльной стороны»,
«Там же меди под сто кило».



Теги: Донбасс, связь, разрушения, мобильная связь, ДНР, боевики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх