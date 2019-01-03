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В Горловке продолжают разрушать вышки мобильной связи
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» продолжают разрушать вышки мобильной связи.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке проблему с мобильной связью стали для большинства жителей практически привычными. Боевики «ДНР» и оккупационные «власти» продолжают делать всё, чтобы разрушить оставшиеся вышки мобильной связи. В первую очередь разрушаются вышки, расположенные ближе к линии боевых действий. Оказывается, вышки разрушаются не только для создания проблем со связью, а из-за того, что в оборудовании много цветных металлов. Так, горловчане обратили внимание и сфотографировали очередную сломанную вышку.
Вот что рассказали горловчане в соцсетях:
«Минус ещё одна вышка мобильной связи в Горловке»,
«Центральний ринок? о,0»,
«Не рынок. Те вышки которые бесхозные и ближе к фронту разграблены»,
«На ДК шахты Изотова похоже здание с тыльной стороны»,
«Там же меди под сто кило».
Теги: Донбасс, связь, разрушения, мобильная связь, ДНР, боевики, соцсети
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