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В Горловке закрываются магазины
03.01.2019 15:46
Во временно оккупированной Горловке закрываются магазины, которые проработали 20 и более лет.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке закрываются магазины, проработавшие 20 и более лет и пользовавшиеся популярностью у горловчан. Однако, за последний месяц в городе закрылись два таких магазина – «Креатив и «Клуб Коттон». Эти магазины торговали брендовыми вещами по доступным ценам и выстояли в кризисные годы. Однако, теперь они не выстояли…
Вместо магазина «Клуб Коттон» открылось кафе «Кофейник» с убогим ассортиментом, интерьером и заоблачными ценами.
Вот что пишут горловане в соцсетях: «Клуб Коттон все, превратили его в какой-то Кофейник, хорошо что не в Чайник».
Теги: Донбасс, Горловка, магазин, кафе, закрытие, открытие, оккупация, соцсети
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