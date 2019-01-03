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Архив - Донецкая область

В Горловке закрываются магазины

03.01.2019 15:46
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В Горловке закрываются магазины

Во временно оккупированной Горловке закрываются магазины, которые проработали 20 и более лет.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке закрываются магазины, проработавшие 20 и более лет и пользовавшиеся популярностью у горловчан. Однако, за последний месяц в городе закрылись два таких магазина – «Креатив и «Клуб Коттон». Эти магазины торговали брендовыми вещами по доступным ценам и выстояли в кризисные годы. Однако, теперь они не выстояли…

Вместо магазина «Клуб Коттон» открылось кафе «Кофейник» с убогим ассортиментом, интерьером и заоблачными ценами.

Вот что пишут горловане в соцсетях: «Клуб Коттон все, превратили его в какой-то Кофейник, хорошо что не в Чайник».



Теги: Донбасс, Горловка, магазин, кафе, закрытие, открытие, оккупация, соцсети
 
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