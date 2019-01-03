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В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам
03.01.2019 17:58
В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам выезда в Донецкой и Луганской областях 2 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 19,5 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств.
"В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 47 лицам. Кроме того, в КПВВ выполнено 12 поручений уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении.
Также пресс-центр сообщает, что за прошедшие сутки представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил задержаны 2 граждан, которые согласно базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подозреваются в сотрудничестве с боевиками.
Теги: Донбасс, отказ, боевики, пункты пропуска, КПВВ, Нацполиция, ООС
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