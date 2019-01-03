В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам

03.01.2019 17:58

В пропуске через КПВВ на Донбассе за сутки было отказано 47 лицам выезда в Донецкой и Луганской областях 2 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 19,5 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств.

"В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 47 лицам. Кроме того, в КПВВ выполнено 12 поручений уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении.

Также пресс-центр сообщает, что за прошедшие сутки представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил задержаны 2 граждан, которые согласно базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подозреваются в сотрудничестве с боевиками.