В зоне ООС активизировались снайперы противника: 5 обстрелов за сутки

03.01.2019 12:29

За минувшие сутки подразделения НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС .

По опорным пунктам ВСУ велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Так, под обстрелами оказались позиции украинских войск под хутором Вольный, Станицей Луганской, Опытным и Водяным.

Под Песками на донецком направлении, работал снайпер НВФ. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

По данным украинской разведки из-за неосторожного обращения с оружием один член НВФ погиб и трое получили ранения.

С начала текущих суток подразделения НВФ не открывали огонь.