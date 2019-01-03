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За прошедшие сутки ни один украинский армеец не пострадал. У противника — потери
Вчера, 2 января, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе было зафиксировано 5 обстрелов со стороны НВФ. Наши военнослужащие 1 раз открывали огонь в ответ. В результате боевых действий ни один защитник Украины не был ранен и не погиб, сообщают в пресс-центре штаба ООС.
В то же время, по данным нашей разведки, из-за неосторожного обращения с оружием погиб один член НВФ, еще трое были ранены.
Луганское направление
Здесь противник дважды нарушил режим тишины.
После 15:00 из автоматических гранатометов были обстреляны наши позиции под Хутором Свободным.
Очередная провокация противника наблюдалась возле Станицы Луганской. С 17:45 в течение 10 минут со стороны неподконтрольной Николаевки велся огонь из стрелкового оружия.
Донецкое направление
На этом участке насчитано 3 огневые провокации противника.
Наиболее продолжительный и сильный обстрел произошел вблизи Водяного. Там подразделения НВФ применяли ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
А в окрестностях поселка Пески с 15:00 фиксировалась активность снайпера наемников.
Приблизительно в это же время в районе Опытного неприятель вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, наемники, НВФ, ООС
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