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«Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
Террористы "ДНР" показали видео с захваченным в плен украинским военнослужащим, который при загадочных обстоятельствах исчез в конце декабря.
Боец проходил службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, его зовут Андрей Качинский. На видео 35-летний мужчина не пояснил, как оказался в плену, но заверил, что террористы якобы "кормят и не бьют".
Он рассказал о проблемах со здоровьем у своей слепой матери и заявил, что в бригаде над ним якобы издевались. "Свои почки поотбивали, сейчас дышать не могу... В госпитале пролежал, у меня сердце остановилось. Ногами толкли, прыгали по мне..." — произнес он на камеру.
На видео террористов оперативно отреагировали в бригаде бойца, отметив, что на кадрах действительно он. "Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", — подчеркнули военные.
Как сообщалось, накануне террористы "ДНР" заявили, что взяли в плен украинского бойца, продемонстрировав автомат с номером АКС-74У. В военной бригаде подтвердили, что номер действительно закреплен за пропавшим бойцом. При этом сообщение оккупантов о якобы проведении наступательной операции ВСУ было опровергнуто.
Теги: Донбасс, война, плен, военнопленный, ДНР, ВСУ, террористы
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