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Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют здания и другие объекты во временно оккупированных Дебальцево и Докучаевске. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«31 декабря наблюдатели впервые увидели 2 предупреждающих знака о минной опасности с надписью на русском языке белыми буквами на красном фоне «Осторожно! Мины!», закрепленных на заборерядом с въездом на территорию объекта в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка).
2 января члены патруля Миссии впервые видели не менее 8 предупреждающих знаков о минной опасности, размещенных на стенах и разбитых окнах объекта в жилом районе на южном конце улицы Ленина в Докучаевске. На знаках были надписи белыми буквами на красном фоне «Мины» на русском языке».
Теги: Донбасс, Дебальцево, Докучаевск, ДНР, минирование
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