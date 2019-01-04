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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске

04.01.2019 18:32
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Боевики «ДНР» минируют здания в Дебальцево и Докучаевске

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют здания и другие объекты во временно оккупированных Дебальцево и Докучаевске. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«31 декабря наблюдатели впервые увидели 2 предупреждающих знака о минной опасности с надписью на русском языке белыми буквами на красном фоне «Осторожно! Мины!», закрепленных на заборерядом с въездом на территорию объекта в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка).

2 января члены патруля Миссии впервые видели не менее 8 предупреждающих знаков о минной опасности, размещенных на стенах и разбитых окнах объекта в жилом районе на южном конце улицы Ленина в Докучаевске. На знаках были надписи белыми буквами на красном фоне «Мины» на русском языке».



Теги: Донбасс, Дебальцево, Докучаевск, ДНР, минирование
 
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