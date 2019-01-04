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Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину

04.01.2019 08:32
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Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается почти пять лет, благодаря чему появляются новые вынужденные переселенцы.

За последнее время их число выросло почти на 100 тысяч человек В Украине растет количество переселенцев.

По последним данным, их насчитывается уже почти 1600000 человек. Такую информацию в эфире "5 канала" обнародовал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает "Диалог.UA".

По мнению Туки, это можно объяснить сверхтяжелыми условиями жизни на оккупированной части Донбасса. "Несмотря на то, что и у нас далеко они (условия жизни – ред.) не сладкие, большинство людей выбирает более или менее благоприятные условия - хотя бы территорию, на которой действует закон", - поясняет заместитель министра.

Также Георгий тука рассказал, чем отличается отъезд жителей Донецка и Луганска в 2014-м году от того, что происходит сегодня: если раньше люди убегали от войны "куда глаза глядят", а уже потом как-нибудь налаживали свою жизнь, то теперь это делается более спокойно и взвешено. Решившиеся на отъезд едут на подконтрольную Киеву территорию, присматривают будущее место для переезда, подыскивают квартиру и работу.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, ВПЛ, Тука
 
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