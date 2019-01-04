Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд

04.01.2019 17:50

Он начнет курсировать с 18 января 2019 года.



Жителям Донецкой области станет проще добраться в Харьков. С 18 января стартует поезд №205 / 206 Покровск - Харьков. Он будет курсировать по пятницам и воскресеньям.



Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно из Харькова он будет ехать в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. За пять часов пути поезд сделает остановки на станциях Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.



Время рассчитано таким образом, чтоб пассажиры успели в Харькове сделать пересадки на поезда, идущие в другие регионы страны.

Источник: https://zi.dn.ua