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Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз
Аналитики часто дают свои прогнозы по поводу экономики и политики.
В стороне не остался Вадим Карасев, который предоставил свой прогноз о том, как Украине можно воспротивиться агрессору так, чтобы одержать верх. Эксперт в области политологии Вадим Карасев обратил внимание на то, какие проблемы могут настигнуть Украину в скором будущем.
Он учел их в своем докладе и сообщил, как можно, учитывая их, воспротивиться и даже побороть Россию на территории Украины, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Политолог решил упомянуть, что в Украине всегда присутствовал свободный дух демократии.
На этом необходимо сосредоточить силы и исключить из политики будущего диктаторские настроения и полную милитаризацию общества, которые ломают настоящий дух независимости.
Однако это был первый теоретический шаг, который, скорее, создает базис для решения проблемы возникшего конфликта.
"Прежде всего нужно думать о том, как объединить Украину. Есть два способа.
Первый – следующий президент Украины это сделает с помощью своего влияния и политики.
Второй – внедрение партийной демократии, когда несколько партий сразу объединяют всю державу, не враждуя при этом друг с другом. Именно идея единения очень важна, чтобы правильно надавить на РФ и прогнать ее с территории Украины", - сообщил Карасев.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
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- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
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