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Новая провокация Москвы: разработан коварный план по обвинению Украины в фейковых терактах - видео
Российский агрессор продолжает вести свою преступную политику по дискредитации украинского государства и его граждан.
Украинский полковник Александр Мотузяник заявил, что Министерство обороны Украины подтверждает информацию, которая ранее появилась, о том, что страна-агрессор намеревается обвинить официальный Киев в якобы "организации" диверсий в аннексированном Крыму, уведомляет "Диалог.UA".
Мотузяник отметил, что преступному Кремлю такие действия необходимы для того, чтобы усилить антиукраинскую информационную кампанию с целью оправдания своих же актов агрессии в акваториях Азовского и Черного морей.
Он уточнил, что Москва готовит обвинения украинского государства в подготовке мифических терактов не только в Крыму, но и на оккупированных территориях Донбасса. Напоследок украинский военный добавил, что подобного рода действия являются очередной провокацией РФ против Украины.
Тем временем разведка Украины доложила, что боевики из квазиреспублик "Л/ДНР" развернули полевые лагеря, которые предназначены для обучения новых российских убийц.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Москва, теракт, ДНР, ЛНР, фейк
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- Донецкую область и Харьков «соединит» новый поезд17:50
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